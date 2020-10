Cambiamento climatico, un anno alla deriva nel ghiaccio artico che scompare: la missione Mosaic nelle parole dei protagonisti – Il video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo un anno alla deriva nell’Oceano artico, la nave da ricerca tedesca Polarstern è tornata il 12 ottobre nel porto di Bremerhaven, completando una straordinaria spedizione scientifica che ha raccolto preziose informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici al Polo Nord. La rompighiaccio era salpata da Tromso, in Norvegia, il 20 settembre 2019. Ha raccolto 150 terabyte di dati e oltre mille campioni di ghiaccio: adesso ci vorranno due anni per analizzarli, con l’obiettivo di sviluppare modelli per aiutare a prevedere ondate di caldo, nubifragi e tempeste dei prossimi 20, 50 o 100 anni. L’equipaggio, composto da centinaia di ricercatori provenienti da 20 Paesi diversi, ha affrontato l’inverno polare con temperature vicine ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo unnell’Oceano, la nave da ricerca tedesca Polarstern è tornata il 12 ottobre nel porto di Bremerhaven, completando una straordinaria spedizione scientifica che ha raccolto preziose informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici al Polo Nord. La rompiera salpata da Tromso, in Norvegia, il 20 settembre 2019. Ha raccolto 150 terabyte di dati e oltre mille campioni di: adesso ci vorrdue anni per analizzarli, con l’obiettivo di sviluppare modelli per aiutare a prevedere ondate di caldo, nubifragi e tempeste dei prossimi 20, 50 o 100 anni. L’equipaggio, composto da centinaia di ricercatori provenienti da 20 Paesi diversi, ha affrontato l’inverno polare con temperature vicine ai ...

