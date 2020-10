Callejon: "Amerò sempre Napoli, ma il ciclo era finito" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 14 OTT - "Amo Napoli e l'Amerò sempre ma, durante il periodo di lockdown, ho capito che era finito un ciclo e ho maturato la decisione di fare un'altra esperienza". Così José Maria ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 14 OTT - "Amoe l'ma, durante il periodo di lockdown, ho capito che eraune ho maturato la decisione di fare un'altra esperienza". Così José Maria ...

Ultime Notizie dalla rete : Callejon Amerò Fiorentina, Callejon: "Amerò sempre Napoli ei tifosi, sette anni meravigliosi! Con Insigne subito grande intesa" CalcioNapoli24 Callejon: "Amerò sempre Napoli, ma il ciclo era finito"

Così José Maria Callejon, durante la presentazione allo stadio Franchi da neogiocatore della Fiorentina con cui ha firmato un contratto di due anni. "A Napoli ho vissuto sette anni meravigliosi ...

