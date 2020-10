Calenda si candida a sindaco di Roma, domenica l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Nelle ultime ore si sono sentiti più volte. Restano ancora problemi da risolvere, ma tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e Carlo Calenda, leader di Azione, si è stabilito un confronto che in molti giudicano “una buona cosa”, dopo i tanti botta e risposta del passato. A quanto si apprende domenica prossima è il giorno dell’annuncio. Carlo Calenda scioglierà la sua riserva e si renderà disponibile a correre per la carica di primo cittadino della Capitale. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Nelle ultime ore si sono sentiti più volte. Restano ancora problemi da risolvere, ma tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e Carlo Calenda, leader di Azione, si è stabilito un confronto che in molti giudicano “una buona cosa”, dopo i tanti botta e risposta del passato. A quanto si apprende domenica prossima è il giorno dell’annuncio. Carlo Calenda scioglierà la sua riserva e si renderà disponibile a correre per la carica di primo cittadino della Capitale.

