Calenda potrebbe correre a primarie | ‘alte diplomazie’ al lavoro

Roma – Alte diplomazie al lavoro per ricucire la distanza tra il Pd e Carlo Calenda. Lo scopo – proprio mentre si apre il tavolo di coalizione – e' vedere la partecipazione anche dell'ex ministro dello Sviluppo economico alle primarie per la scelta del candidato a sindaco di Roma del centrosinistra. Uno strumento da sempre avversato dallo stesso Calenda, ma su cui ora potrebbe esserci un'apertura se queste consentissero un confronto leale sulle proposte per Roma, a partire dalle periferie, indicate al vertice delle priorita' dal leader di Azione, e senza un numero eccessivo di candidati. Si va, dunque, verso un ammorbidimento delle posizioni. Nonostante una parte del Pd sia ancora schierata su una posizione di diffidenza mei confronti dell'ex ministro, ...

