Calciomercato Juventus, svolta ter Stegen: decisione da Barcellona

Calciomercato sempre attivo per la Juventus, che guarda anche al futuro candidato per difendere i pali bianconeri. Szczesny ha un contratto fino al 2024 appena rinnovato con adeguamento di stipendio. Il futuro per ora sembra nelle mani del polacco, ma il club bianconero il prossimo giugno dovrà far fronte alle scadenze di contratto di Gigi Buffon e di Pinsoglio che attualmente, con Perin al Genoa, risiedono rispettivamente nei ruoli di secondo e terzo portiere. L'idea per il futuro portava al nome di Marc-André ter Stegen, appoggiata anche da Cristiano Ronaldo che avrebbe favorito il suo arrivo in bianconero. Ma il portiere classe '92, secondo Don Balon, sarebbe pronto a rinnovare con il Barcellona.

