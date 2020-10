Calciomercato Juventus | si cambia a centrocampo | affare da 30 milioni

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torna di moda uno dei nomi caldi che era stato indicato da molti come in partenza nell’ultima sessione di: Andrien Rabiot. Sì, proprio lui, il francese arrivato nell’estate del 2019 a parametro zero dal Paris Saint Germain sembrerebbe un nome caldo per le cessioni in casa. Secondo quanto riporta todofichajes.com qualora nel mercato di gennaio dovesse arrivare un’offerta per il centrocampista, la Juve sarebbe intenzionata a farlo partire. La società bianconera però non lascerebbe andare Rabiot per una cifra inferiore ai 30di euro. Qualora quindi dovesse presentarsi una squadra alle porte di Fabio Paratici il prezzo sarebbe fissato. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: "Colpo a zero, c'è ...