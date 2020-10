Calciomercato Juventus, missione di Mendes: arriva il nuovo Ronaldo? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Priorità al futuro. Oltre a sondare con intensità il mercato dei parametri zero, arricchito da un pedina alquanto invitante, la Juventus sarebbe ancora a lavoro per continuare il progetto di ringiovanimento varato da Agnelli. Gli scarsi risultati della squadra ed un monte ingaggi mostruoso sarebbe state indicate, dal presidente della Vecchia Signora, come conseguenze naturali di un’età media troppo elevata. Durante l’estate dunque si sono poste le basi per diminuire questa soglia, cercando di giustapporre freschezza e qualità. Tuttavia, un ulteriore passo verso il compimento di questo percorso potrebbe essere l’addio di Ronaldo. Dopo alcuni screzi con la dirigenza bianconera, il portoghese potrebbe lasciare Torino la prossima estate. Ma niente paura: il sostituto sarebbe stato già rintracciato da ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Priorità al futuro. Oltre a sondare con intensità il mercato dei parametri zero, arricchito da un pedina alquanto invitante, lasarebbe ancora a lavoro per continuare il progetto di ringiovanimento varato da Agnelli. Gli scarsi risultati della squadra ed un monte ingaggi mostruoso sarebbe state indicate, dal presidente della Vecchia Signora, come conseguenze naturali di un’età media troppo elevata. Durante l’estate dunque si sono poste le basi per diminuire questa soglia, cercando di giustapporre freschezza e qualità. Tuttavia, un ulteriore passo verso il compimento di questo percorso potrebbe essere l’addio di. Dopo alcuni screzi con la dirigenza bianconera, il portoghese potrebbe lasciare Torino la prossima estate. Ma niente paura: il sostituto sarebbe stato già rintracciato da ...

