Calciomercato Juventus: cessione Szczesny, scambio in vista con il PSG? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus ancora protagonista del Calciomercato internazionale ma questa volta non come acquirente. Le voci che girano parlano invece di una possibile cessione eccellente. A far notizia è il portiere polacco Wojciech Szczesny. Dopo lo scambio sfumato in passato tra Juventus e PSG, con i terzini De Sciglio e Kurzawa in ballo, ecco che i club starebbero preparando un nuovo possibile affare. Sul piatto proprio il portiere titolare della Juve richiesto dai parigini per rinforzarsi tra i pali. Il portierone bianconero, spesso al centro di storie legate al mercato, ha attirato l’attenzione dei finalisti dell’ultima Champions League, i quali sono pronti a presentare un’interessante offerta. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ancora protagonista delinternazionale ma questa volta non come acquirente. Le voci che girano parlano invece di una possibileeccellente. A far notizia è il portiere polacco Wojciech. Dopo losfumato in passato tra, con i terzini De Sciglio e Kurzawa in ballo, ecco che i club starebbero preparando un nuovo possibile affare. Sul piatto proprio il portiere titolare della Juve richiesto dai parigini per rinforzarsi tra i pali. Il portierone bianconero, spesso al centro di storie legate al mercato, ha attirato l’attenzione dei finalisti dell’ultima Champions League, i quali sono pronti a presentare un’interessante offerta. LEGGI ANCHE:...

Calcio: McKennie positivo al Covid, Juve in isolamento

TORINO (14 ottobre 2020) - Un nuovo caso di positività alla Juventus: si tratta di Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, che sta rientrando in queste ore dal Portogallo, tra i bianconeri ...

Giuseppe Ruocco: “Ronaldo ha lasciato la bolla della Asl, non è un esempio da seguire”

Capisco la rigidità della Lega sul caso Juventus-Napoli perché così non si governa più il mondo del calcio: da sportivo, dico che il Covid inficia la totale equanimità del campionato”.

