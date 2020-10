Calcio | Nations League 2020 | Italia-Olanda 1-1 A Bergamo botta e risposta nella prima frazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) A pochi giorni dal pareggio per 0-0 in trasferta in Polonia, oggi, mercoledì 14 ottobre la Nazionalena è tornata in campo per la quarta giornata delladi: L’, a, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1, facendosi scavalcare in vetta alla classifica dalla Polonia, vittoriosa per 3-0 sulla Bosnia. Avantaggio degli azzurri al 16′ con Pellegrini, ma al 25′ pareggia van de Beek. Nel primo tempo parte forte l’, che al quarto d’ora passa grazie ad un’invenzione di Barella che, dopo uno scambio con Chiesa, pesca Pellegrini, il quale sorprende alle spalle la difesa avversaria e batte il portiere in uscita. Al 25′ però i ...