Calcio: Napoli; De Magistris, chi è sportivo vince sul campo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 14 OTT - "JuveNapoli: chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo. Ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, -, 14 OTT - "Juve: chi ama lo sport ed èsul. Ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della ...

capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - capuanogio : ??? Abbiamo letto il dispositivo del Giudice Sportivo su #JuveNapoli: ecco perché ha deciso per il 3-0 a tavolino (c… - tuttosport : ?? #Juventus-#Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica. La sentenza del giudice - dentdeliun : @demagistris Ha ragione De Magistris, solo il campo dovrebbe stabilire il risultato. Però si dimentica che il… - dentdeliun : Ha ragione De Magistris, solo il campo dovrebbe stabilire il risultato. Però si dimentica che il #Napoli non si è p… -