Calcio: Ferrero, "fatti passi avanti, non si muore di Covid" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 14 OTT - "Ringraziamo i medici e chi lavora negli ospedali per combattere questo coronavirus. Però prima era un mostro che non si identificava, mentre adesso l'abbiamo identificato e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 14 OTT - "Ringraziamo i medici e chi lavora negli ospedali per combattere questo coronavirus. Però prima era un mostro che non si identificava, mentre adesso l'abbiamo identificato e ...

Sport_Mediaset : #Sampdoria, #Ferrero. 'Bolla per la Serie A? Non esiste, apriamo gli stadi al 30%'. 'Di coronavirus non si muore, g… - Leseidimattinah : RT @Gazzetta_it: #Ferrero: “Bolla per Serie A? Non esiste. Apriamo stadi al 30%. Di coronavirus non si muore” - MilanWorldForum : Massimo Ferrero:'Di Covid non si muove. Il tampone ficcatevelo...' -) - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: #Ferrero: “Bolla per Serie A? Non esiste. Apriamo stadi al 30%. Di coronavirus non si muore” - sebpiocholle : RT @Gazzetta_it: #Ferrero: “Bolla per Serie A? Non esiste. Apriamo stadi al 30%. Di coronavirus non si muore” -