Bus e metro affollati, il governo: orari sfalsati per le scuole e gli uffici (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus c?è quella che viene chiamata dagli esperti ?falla di sistema?: stazioni, bus, metro, treni di pendolari strapieni di passeggeri. Senza il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus c?è quella che viene chiamata dagli esperti ?falla di sistema?: stazioni, bus,, treni di pendolari strapieni di passeggeri. Senza il...

EGardini : ?? Il governo ci manda la Polizia in casa ma non fa nulla per gli assembramenti su tram, metro e bus. Non ne possiam… - Corriere : Roma, rischio Covid su bus e metro affollati: «Le mascherine? Inutili» - Marco1999Busa : RT @EGardini: ?? Il governo ci manda la Polizia in casa ma non fa nulla per gli assembramenti su tram, metro e bus. Non ne possiamo più di q… - OGGIRIO : @doppiaC66 @repubblica Su scuole e università ci sono protocolli ma su bus metro pullman treni? - OGGIRIO : @repubblica Su scuole e università ci sono protocolli ma su bus metro pullman treni? -