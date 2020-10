(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 23 ottobre pubblicherà il suo nuovo e attesissimo album, ' A Letter To You' . Maguarda soprattutto a un evento politico di grande importanza, le elezioni presidenziali degli ...

repubblica : Bruce Springsteen: “Trump perderà e l’America tornerà unita” - Corriere : Springsteen: «Trump, l’incubo finirà. E tornerò a San Siro» - giusmo1 : Bruce Springsteen: “Trump perderà e l’America tornerà unita” | Rep - ivamio : RT @QuelloConLaCana: Pensiamo alla/al fan di Bruce Springsteen italiana/o che qualche anno fa regalò una chitarra al Boss all'uscita del su… - fantasywasreal : RT @Michele_Arnese: SPOT '«Trump non vincerà». Bruce Springsteen è tornato, per raccontare «i tempi inquietanti» che sta vivendo l’America… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Springsteen

LEGGI ANCHE: Le star americane scendono in campo contro Trump. Springsteen non ha mai nascosto le proprie idee politiche, e spesso si è speso in prima persona, come nel caso del ...Il Boss è sicuro che gli Stati Uniti usciranno da questi "tempi inquietanti"In questo periodo, in tutto il mondo si respira aria di Presidenziali USA. Ne parlano al telegiornale, sui quotidiani, in ra ...