Boscotrecase, Covid Hospital quasi pieno: “Ora temiamo per i ricoveri ordinari” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBoscotrecase (Na) – Sono 47 i posti ordinari occupati a fronte dei 54 disponibili, 15 su venti in subintensiva e cinque su 13 in terapia intensiva. Questa l’attuale situazione al Covid Hospital di Boscotrecase, nel Vesuviano, tra i primi nosocomi della Campania ed essere stati riconvertiti per l’emergenza sanitaria. Restano disponibili così solo 7 posti letto ordinari, 5 in subintensiva e 7 in terapia intensiva. Cresce l’apprensione in ospedale dove è già quasi del tutto partita la “Fase 3”. A raccontare la condizioni in cui operano i sanitari al lavoro al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. ‘‘Siamo di fronte – racconta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sono 47 i posti ordinari occupati a fronte dei 54 disponibili, 15 su venti in subintensiva e cinque su 13 in terapia intensiva. Questa l’attuale situazione aldi, nel Vesuviano, tra i primi nosocomi della Campania ed essere stati riconvertiti per l’emergenza sanitaria. Restano disponibili così solo 7 posti letto ordinari, 5 in subintensiva e 7 in terapia intensiva. Cresce l’apprensione in ospedale dove è giàdel tutto partita la “Fase 3”. A raccontare la condizioni in cui operano i sanitari al lavoro al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. ‘‘Siamo di fronte – racconta ...

RedazioneTvcity : Covid hospital di Boscotrecase quasi pieno: i posti letto occupati - - Fulvio07115642 : @GiorgiaMeloni Venga a trovarci al Covid hospital di Boscotrecase e avrà le risposte, - 013Marino : @RaiPortaaPorta @RaiUno collegamento pure con il Covid hospital di Boscotrecase Napoli? - Fulvio07115642 : @marcoazzi66 Te lo dice uno che sta in ospedale Covid a Boscotrecase!! Quindi ne so qualcosa in più di tutti questi… -