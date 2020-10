Boom di contagi Sono 7 332 i casi isolati nelle ultime 24 ore Mai così tanti dall’inizio dell’epidemia Quarantatré le vittime

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Importante impennata diregistrati24 ore in Italia.7.332 (ieri erano 5.901) a fronte di 152.196 tamponi, circa 40mila in più rispetto a ieri. Si tratta del numero più alto diregistrati in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia, solo il 21 marzo si toccò, infatti, quota 6.657 ma a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale dall’inizio dell’emergenza). In crescita anche i ricoveri in regime ordinario, 394 in più (ieri erano 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, 539, 25 in più contro le 62 di martedì. Crescono, dunque, gli attualmente positivi: 92.445 (+5.252 rispetto a ieri), ...