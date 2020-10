Bonus meccanico 2020 per riparazioni e manutenzione auto: come funziona (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo potrebbe prendere in considerazione il Bonus meccanico 2020 per le riparazioni e la manutenzione delle auto, soprattutto di quelle più vecchie e malandate. come riportato da ‘newsauto.it‘, l’assist sembra arrivato dall’Osservatorio autopromotec: le agevolazioni andrebbero ad affiancarsi al Bonus fino a 3500 euro per la conversione delle vetture endotermiche (benzina e diesel) in elettriche, di cui pure si è discusso con una certa insistenza. Il Bonus meccanico 2020 per le riparazioni auto si rivolgerà ai proprietari di vetture per interventi specifici di riparazione e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo potrebbe prendere in considerazione ilper lee ladelle, soprattutto di quelle più vecchie e malandate.riportato da ‘news.it‘, l’assist sembra arrivato dall’Osservatoriopromotec: le agevolazioni andrebbero ad affiancarsi alfino a 3500 euro per la conversione delle vetture endotermiche (benzina e diesel) in elettriche, di cui pure si è discusso con una certa insistenza. Ilper lesi rivolgerà ai proprietari di vetture per interventi specifici di riparazione e ...

Bonus per le riparazioni auto: 500 euro agli automobilisti, 600 euro ai meccanici

