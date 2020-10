Bonucci: «Juve-Napoli 3-0? Noi ci siamo attenuti alle regole» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leonardo Bonucci, dopo aver commentato il pareggio dell’Italia con l’Olanda, ha risposto anche ad una domanda sul 3-0 assegnato alla Juventus contro il Napoli. «Noi ci siamo attenuti alle regole» ha detto prima di prendere le difese di Chiesa finito sotto attacco dalla critica. «Ha gli occhi puntati addosso perché è venuto alla Juve, ma è giovane ed ha bisogno di sbagliare per crescere. Ci siamo passati tutti». Foto: Sporting News England L'articolo Bonucci: «Juve-Napoli 3-0? Noi ci siamo attenuti alle regole» proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leonardo, dopo aver commentato il pareggio dell’Italia con l’Olanda, ha risposto anche ad una domanda sul 3-0 assegnato allantus contro il. «Noi ci» ha detto prima di prendere le difese di Chiesa finito sotto attacco dalla critica. «Ha gli occhi puntati addosso perché è venuto alla, ma è giovane ed ha bisogno di sbagliare per crescere. Cipassati tutti». Foto: Sporting News England L'articolo: «3-0? Noi ci» proviene da Alfredo ...

forumJuventus : [Goal] Pirlo alza il muro in attesa di De Ligt: Demiral scalpita dietro Danilo, Bonucci e Chiellini ??… - forumJuventus : ?? Lo staff della Juve scende in campo ?? Pirlo, Paratici, Nedved, Tudor ecc... si sfidano ?? Bonucci, Chiellini e D… - SoldatoDoc : @farted94 @Maicuntent1986 @vitoofwall82 Beh Bonucci e ancora alla Juve e secondo me come talento, A.Silva e bravo.… - clikservernet : Bonucci: «Juve-Napoli 3-0? Noi ci siamo attenuti alle regole» - Noovyis : (Bonucci: «Juve-Napoli 3-0? Noi ci siamo attenuti alle regole») Playhitmusic - -