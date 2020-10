Bonomi | Occasione storica è cambiare il Paese

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Il quarto trimestre, purtroppo, non è un trimestre che vediamo in maniera positiva, tant’è che noi abbiamo stimato un calo del PIL annuale intorno al 10%” pari “in assoluto a 180 miliardi, più o meno”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Carlo, indi un convegno organizzato da Anima, aggiungendo: “se diciamo che l’intervento del Recovery Fund è l’, stiamo parlando di 200 miliardi, più o meno il danno pari all’intervento storico. Quindi, un danno storico”. La posizione nei confronti dell‘operato del Governo, nonostante i segnali distensivi dei giorni scorsi, resta piuttosto critica. “Nonostante tutti gli interventi di misura emergenziale posti in essere ...

AnastasiMarco : Burocrazia agile, industria 4.0 e «capacità di cogliere la grande occasione europea» - d0minius : Burocrazia agile, industria 4.0 e «capacità di cogliere la grande occasione europea» - FilippoAstone : Incontro con @CarloBonomi_ numero uno di @Confindustria in occasione dell'assemblea di @Assolombarda la prima presi… - DavideM_N : @CarloCalenda L'endorsement di Bonomi ieri sera, ci dà l'occasione per riascoltare un discorso monumentale di… - mondopadano : #Bonomi all'Assemblea degli #industriali di Cremona: le imprese propongono la loro proposta di Paese. faremo di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi Occasione

Il Messaggero

Il quarto trimestre, purtroppo, non è un trimestre che vediamo in maniera positiva e tant'è che noi abbiamo stimato una perdita del Pil annuale intorno al 10%" pari "in assoluto a 180 miliardi più o m ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rho, 14 ott - 'Credo che il Paese debba tornare ad ascoltarsi. Se e' vero che la ripresa avviene attraverso le imprese, allora chi meglio dell'imprenditore sa dire di ...