Bollettino Coronavirus Lazio: i dati della Regione per oggi 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri 579 casi e 5 decessi. A Roma 201 positivi: il focolaio alla Bartolini ha provocato un balzo nei contagi. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio con i dati del Bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento Il Bollettino della Regione sulla situazione del Coronavirus nel Lazio ieriL’Unità di Crisi COVID-19 della Regione fa sapere che “il Lazio, secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe nel periodo 12 Agosto-11 ottobre, risulta essere la prima Regione Italiana per casi testati ogni 100 mila ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri 579 casi e 5 decessi. A Roma 201 positivi: il focolaio alla Bartolini ha provocato un balzo nei contagi. L’aggiornamento sulla diffusione delnelcon ideldi: articolo in aggiornamento Ilsulla situazione delnelieriL’Unità di Crisi COVID-19fa sapere che “il, secondo una rilevazioneFondazione Gimbe nel periodo 12 Agosto-11, risulta essere la primaItaliana per casi testati ogni 100 mila ...

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 13 ottobre: 5901 positivi e 41 morti [a cura di ELENA de STABILE] [aggiornamento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - cstambul : RT @DoctorWho744: stiamo costringendo i giovani ad un incubo per NULLA!!! - clikservernet : Bollettino Coronavirus Lazio: i dati della Regione per oggi 14 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus, anche Fognini positivo. Crisanti: "Opportuno un lockdown a Natale" La Gazzetta dello Sport Bollettino Coronavirus Lazio: i dati della Regione per oggi 14 ottobre

Ieri 579 casi e 5 decessi. A Roma 201 positivi: il focolaio alla Bartolini ha provocato un balzo nei contagi. L'aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della ...

Covid-19, si viaggia su numeri importanti: ancora 47 positivi

Esce il nuovo bollettino dell'Asl di Latina, aumentano ancora i positivi in provincia: ben 47 nuovi per un totale di oltre 1000 attualmente positivi al ...

Ieri 579 casi e 5 decessi. A Roma 201 positivi: il focolaio alla Bartolini ha provocato un balzo nei contagi. L'aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della ...Esce il nuovo bollettino dell'Asl di Latina, aumentano ancora i positivi in provincia: ben 47 nuovi per un totale di oltre 1000 attualmente positivi al ...