Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 5901 contagi e 41 morti, ma non solo: la giornata di ieri ha visto anche un preoccupante aumento dei pazienti in terapia intensiva che sono saliti di 62. Dopo i numeri di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei positivi regione per regione: non promettono bene i dati del Veneto che dai 485 di ieri passa ai 657 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono 359 di cui 271 positivi e 88 negativizzati, quelli ricoverati nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) 5901 contagi e 41 morti, ma non solo: la giornata di ieri ha visto anche un preoccupante aumento dei pazienti in terapia intensiva che sono saliti di 62. Dopo i numeri di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La suddivisione dei positivi regione per regione: non promettono bene idel Veneto che dai 485 di ieri passa ai 657 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono 359 di cui 271 positivi e 88 negativizzati, quelli ricoverati nelle ...

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 13 ottobre: 5901 positivi e 41 morti [a cura di ELENA de STABILE] [aggiornamento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Nel bollettino di oggi 124 nuovi contagiati. Il dato molto elevato è spiegato in parte dal grande numero di tamponi effet… - TgrAltoAdige : Nel bollettino di oggi 124 nuovi contagiati. Il dato molto elevato è spiegato in parte dal grande numero di tamponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus, dal calcetto al judo: ecco la lista degli sport vietati. Volley femminile: due casi, rinviate due partite La Gazzetta dello Sport Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 14 ottobre

Dopo i numeri di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in ...

Coronavirus, la situazione attuale in Svizzera

BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 2'823 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 68'704 i ca ...

Dopo i numeri di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in ...BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 2'823 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 68'704 i ca ...