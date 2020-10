Bollettino Coronavirus del 14 Ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In data 14 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +2,0% (ieri +1,64%) con 372.799 contagiati totali, 244.065 dimissioni/guarigioni (+2.037) e 36.289 deceduti (+43); 92.445 infezioni in corso (+5.252). Elaborati 152.196 tamponi (record assoluto, ieri 112.544); 7.332 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,81% (ieri 5,24%). Ricoverati con sintomi 5.470 (+394); terapie intensive +25 (539). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.844; Campania 818; Veneto 657; Toscana 575; Lazio 543; Piemonte 499; Sicilia 366; Liguria 362; Emilia Romagna 339; Puglia 315; Friuli 182; Marche 166. In Lombardia curva +1,60% (ieri +0,94%) con 29.048 tamponi (ieri 17.186 ) e 1.844 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,34% (ieri 6,28%); 116.644 contagiati totali; ricoverati +99 (645); terapie intensive +2 (64); 17 decessi (17.011). Dedicheremo a questa Regione il commento di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In data 14l’incremento nazionale dei casi è +2,0% (ieri +1,64%) con 372.799 contagiati totali, 244.065 dimissioni/guarigioni (+2.037) e 36.289 deceduti (+43); 92.445 infezioni in corso (+5.252). Elaborati 152.196 tamponi (record assoluto, ieri 112.544); 7.332 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,81% (ieri 5,24%). Ricoverati con sintomi 5.470 (+394); terapie intensive +25 (539). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.844; Campania 818; Veneto 657; Toscana 575; Lazio 543; Piemonte 499; Sicilia 366; Liguria 362; Emilia Romagna 339; Puglia 315; Friuli 182; Marche 166. In Lombardia curva +1,60% (ieri +0,94%) con 29.048 tamponi (ieri 17.186 ) e 1.844 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,34% (ieri 6,28%); 116.644 contagiati totali; ricoverati +99 (645); terapie intensive +2 (64); 17 decessi (17.011). Dedicheremo a questa Regione il commento di ...

