Bollettino coronavirus 14 ottobre, crescita esponenziale, l’Italia trema (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano ad aumentare vertiginosamente i nuovi positivi registrati, nelle ultime 24 ore i casi di positività hanno raggiunto numeri allarmanti. Il Bollettino del ministero della Salute, di oggi, mercoledì 14 ottobre, ha dichiarato un vertiginoso aumento di casi di positività da coronavirus. I nuovi casi sono infatti 7.332, con 152.196 tamponi (ieri erano stati 5.901 … L'articolo Bollettino coronavirus 14 ottobre, crescita esponenziale, l’Italia trema proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano ad aumentare vertiginosamente i nuovi positivi registrati, nelle ultime 24 ore i casi di positività hanno raggiunto numeri allarmanti. Ildel ministero della Salute, di oggi, mercoledì 14, ha dichiarato un vertiginoso aumento di casi di positività da. I nuovi casi sono infatti 7.332, con 152.196 tamponi (ieri erano stati 5.901 … L'articolo14, l’Italiaproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore (con oltre 152mila tamponi), 43 i decessi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - meschini_nito : Coronavirus Toscana, 575 nuovi casi: mai così tanti in un giorno. Crescono i ricoveri/LIVE - simcopter : RT @serenel14278447: In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore (con oltre 152mila tamponi), 43 i decessi -