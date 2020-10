Bimbo di 2 anni resta incastrato nella tenda, muore impiccato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un bambino di due anni è morto impiccato mentre giocava con la tenda nel salotto di casa sua. A scoprirlo la madre 26enne. Il piccolo Cobie Grimshaw è morto nel salotto di casa sua a Looe, in Coronovaglia, mentre giocava saltando sul divano: a fare la drammatica scoperta per prima è stata la mamma, una … Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un bambino di dueè mortomentre giocava con lanel salotto di casa sua. A scoprirlo la madre 26enne. Il piccolo Cobie Grimshaw è morto nel salotto di casa sua a Looe, in Coronovaglia, mentre giocava saltando sul divano: a fare la drammatica scoperta per prima è stata la mamma, una …

