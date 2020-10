Biden in carrozzella nella casa di riposo: così Trump “trolla” il suo sfidante (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Washington, 14 ott – Non è ancora certo il risultato delle elezioni presidenziali che si terranno a novembre negli Stati Uniti, ma una cosa è sicura: il titolo di troll va a Donald Trump, re incontrastato di una comunicazione digitale assai poco istituzionale ma molto efficace. A riprova di questo, il tycoon ieri sera ha twittato una assai evocativa immagine che ritrae il volto del suo sfidante Joe Biden sul corpo di un anziano in sedia a rotelle, circondato da altri anziani in quella che sembra a tutti gli effetti la sala di una casa di riposo. A fugare ogni dubbio in merito, l’esplicita frase che campeggia sotto la foto: Biden for (P)resident, con la «P» sbarrata. Un gioco di parole che descrive il candidato democratico un soggetto da ospizio. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Washington, 14 ott – Non è ancora certo il risultato delle elezioni presidenziali che si terranno a novembre negli Stati Uniti, ma una cosa è sicura: il titolo di troll va a Donald, re incontrastato di una comunicazione digitale assai poco istituzionale ma molto efficace. A riprova di questo, il tycoon ieri sera ha twittato una assai evocativa immagine che ritrae il volto del suoJoesul corpo di un anziano in sedia a rotelle, circondato da altri anziani in quella che sembra a tutti gli effetti la sala di unadi. A fugare ogni dubbio in merito, l’esplicita frase che campeggia sotto la foto:for (P)resident, con la «P» sbarrata. Un gioco di parole che descrive il candidato democratico un soggetto da ospizio. Il ...

