Biblioteca provinciale | la Scabec scarica la responsabilità sulla Provincia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Erika Noschese Si firmano come “I ragazzi della”. Sono studenti e studentesse salernitane che chiedono di veder rispettato il loro diritto allo studio, soprattutto sfruttando un bene di proprietà di tutti, come dovrebbe essere la. Ad oggi però la struttura di via Laspro è ancora inaccessibile e, ieri mattina, si è tenuto un presidio per rivendicare la possibilità di studiare all’interno di questa struttura, con tutte le procedure di sanificazione e mantenendo il distanziamento sociale, con un nuovo orario di apertura, dalle 8.30 alle 19. Nonostante il periodo delle riaperture dei luoghi adibiti allo studio, cominciato già nel mese di maggio, gli studenti salernitani denunciano l’impossibilità di usufruire ...