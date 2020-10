Berlusconi sposo | le FOTO delle nozze fanno sognare

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luigiè il piccolo di casa e da pochi giorni ha deciso di convolare acon la sua amata Federica Fumagalli. Una cerimonia blindata, che fino all’ultimo ha presentato l’incognita della presenza o meno di Silvio. A distanza di qualche giorno spuntano ledell’evento. Luigi, il padre è andato al matrimonio? Nella cornice della splendida chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre, Luigiha detto sì alla sua amata Federica Fumagalli. La coppia che convive e tempo si è scambiata le promesse di fronte a pochi amici e famigliari, in una cerimonia blindata. Complice l’emergenza da coronavirus, che li aveva costretti a rimandare lepreviste per ...

È lei la figlia meravigliosa di Veronica Lario, che dalla madre sembra aver ereditato davvero molto: Eleonora Berlusconi. È la penultima della famiglia, poco mondana, ben attenta a rimanere lontana da ...Non potevano che arrivare dalla rivista Chi le prime foto del matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Una cerimonia per pochissimi intimi: si contano infatti meno di 40 invitati per i due ...