Berlusconi candidato sindaco a Milano? “La sola ipotesi ha suscitato un grande entusiasmo”

MILANO – "Dopo dieci di anni di pessima amministrazione", Silvio Berlusconi candidato sindaco "restituirebbe a Milano prestigio e rilievo internazionale, e la sola ipotesi di una sua 'discesa in campo' ha suscitato entusiasmo". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Pirelli, commentando il retroscena secondo cui il leader di Forza Italia potrebbe candidarsi alle comunali del 2021.

