Bergamo, nasce l'infermiere di famiglia: "Garantirà continuità nelle cure" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ultime fasi preparatorie in vista dell'attivazione dell'infermiere di famiglia e di comunità. Hanno avuto inizio martedì 6 ottobre i corsi di formazione all'auditorium dell'ospedale di Bergamo. Questa ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ultime fasi preparatorie in vista dell'attivazione dell'die di comunità. Hanno avuto inizio martedì 6 ottobre i corsi di formazione all'auditorium dell'ospedale di. Questa ...

Ultime fasi preparatorie in vista dell’attivazione dell’infermiere di famiglia e di comunità. Hanno avuto inizio martedì 6 ottobre i corsi di formazione all’auditorium dell’ospedale di Bergamo. Questa ...

Serie C, Albinoleffe-Giana Erminio 0-1. Alessandria-Novara 1-2

BERGAMO - Con una rete al 4' di recupero della ripresa ... L'Albinoleffe non riesce ad approfittarne: anzi è la Giana, all'ultimo di recupero, a piazzare il gol-partita. Tutto nasce da un'uscita del ...

BERGAMO - Con una rete al 4' di recupero della ripresa ... L'Albinoleffe non riesce ad approfittarne: anzi è la Giana, all'ultimo di recupero, a piazzare il gol-partita. Tutto nasce da un'uscita del ...