Benevento | furto nella sede della Provincia | fermato un giovane del Materano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Squadra Volante haunsenza fissa dimora proveniente da un comune delche aveva in una busta dei beni che sono risultati rubati nel corsonotte scorsa dallain piazza Castello. Proprio dallaistituzionale dell’ente era partita una denuncia per una intrusione alla Rocca dei Rettori. Il personale si era infatti accorto che erano stati portati via oggetti e beni custoditi negli Uffici e tra questi una macchina fotografica e due cellulari, nonché numerose chiavi per accedere ai diversi Uffici e quelle di una autovettura di servizio. È stata poi effettuata una effrazione ad un distributore automatico di bevande e ...