Beautiful anticipazioni | Thomas ossessionato da Hope pensa a come riconquistarla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 15 ottobre 2020? Reese pagherà per tutto il male che ha fatto ae alla sua famiglia? Ridge e Brooke non sembrano avere nessuna intenzione di perdonare l’uomo che ha cambiato, distruggendola, per mesi, la vita di Liam ee della piccola Beth. Ma non solo. Ridge non tollera che adesso a soffrire sia Steffy, che aveva dato tutto il suo amore alla piccola Phoebe fin dal primo giorno in cui era entrata nella sua vita. Ed è per questo che il Forrester vuole vedere marcire dietro le sbarre Reese.Nel frattempo Liam esi dedicano solo alla piccola Beth. Si rendono conto che i primi mesi di vita della bambina nessuno glieli potrà ridare indietro ma è anche vero che adesso hanno tutta una vita davanti per godersi la ...