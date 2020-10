Battisti e Zanatta | coppia di fatto della tradizione culinaria lombarda

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’ottobre del 2009, alla festa di inaugurazione del ristorante Ratanà, quartiere Isola di Milano, brindarono insieme costruttori e artisti – tra cui l’attore Antonio Albanese, socio del locale. Quella sera segnò una pacificazione simbolica, dopo uno scontro – durato anni – sul destino del quartiere. Quasi tutti hanno ormai dimenticato, da quando questa è la vetrina dell’evoluzione di Milano: la torre Unicredit, la campagna gentileBiblioteca degli Alberi, ma soprattutto il Bosco Verticale di Tito Boeri, premiato come più bel grattacielo del mondo e protagonista incolpevole anche del famigerato video “Milano non si ferma”, memoriafase di denial in cui la città si trovò impantanata alle prime avvisaglie dell’epidemia, nel febbraio 2020. Ancora ...