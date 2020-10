“Basta col delirio normativistico e il controllismo senza senso”. Cacciari tuona contro il governo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Se anche Massimo Cacciari si scaglia contro le assurdità prodotte dal governo significa che nel mare di acquiescenza acritica di sinistra, c’è ancora un barlume di senso critico. “Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone. Perché 5 non sono pericolose e 7 lo sono? Ma cosa sono, un deficiente? Basta, basta! Basta con questo delirio normativistico assurdo, con questo controllismo fuori senso. E poi i dati… me li vogliono dare in modo scientifico questi scienziati? Chi sono i morti? Che patologie avevano quelli che sono morti? Posso essere trattato da persona in grado di comprendere, da animale razionale? Oppure gli unici dati che intendono propinarmi ogni giorno sono tot ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Se anche Massimosi scagliale assurdità prodotte dalsignifica che nel mare di acquiescenza acritica di sinistra, c’è ancora un barlume di senso critico. “Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone. Perché 5 non sono pericolose e 7 lo sono? Ma cosa sono, un deficiente? Basta, basta! Basta con questoassurdo, con questofuori senso. E poi i dati… me li vogliono dare in modo scientifico questi scienziati? Chi sono i morti? Che patologie avevano quelli che sono morti? Posso essere trattato da persona in grado di comprendere, da animale razionale? Oppure gli unici dati che intendono propinarmi ogni giorno sono tot ...

