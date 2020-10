Basket: Olimpia Milano, Eurolega 2020-2021 senza gloria al Pireo. L’Olympiacos le infligge la prima sconfitta stagionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta in questa stagione, l’Olimpia AX Armani Exchange Milano deve uscire sconfitta dal parquet. A vincere, nella terza giornata di Eurolega 2020-2021, è l’Olympiacos, che nel suo Pireo, pur senza il pubblico a sostenerlo, vince per 86-75 con un ottimo secondo tempo e un’eccellente prestazione di Kostas Sloukas, autore di 17 punti e 11 assist e per questo MVP indiscusso della sfida. In doppia cifra anche Georgios Printezis, Aaron Harrison (16 per entrambi) e Shaquille McKissic (10), mentre a Milano non bastano i 18 di Sergio Rodriguez, i 16 di Michael Roll e i 10 di Zach LeDay. Per Georgios Bartzokas, nella moderna Eurolega, è la seconda vittoria nei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per lavolta in questa stagione, l’AX Armani Exchangedeve usciredal parquet. A vincere, nella terza giornata di, è l’Olympiacos, che nel suo, puril pubblico a sostenerlo, vince per 86-75 con un ottimo secondo tempo e un’eccellente prestazione di Kostas Sloukas, autore di 17 punti e 11 assist e per questo MVP indiscusso della sfida. In doppia cifra anche Georgios Printezis, Aaron Harrison (16 per entrambi) e Shaquille McKissic (10), mentre anon bastano i 18 di Sergio Rodriguez, i 16 di Michael Roll e i 10 di Zach LeDay. Per Georgios Bartzokas, nella moderna, è la seconda vittoria nei ...

sportface2016 : #Eurolega, prima sconfitta per #Milano: Olimpia battuta dall'Olympiacos, il tabellino - Eurosport_IT : La doppia doppia di Sloukas condanna l'Olimpia ad Atene?????? #Euroleague | #OLYAXM - OA_Sport : Basket: Olimpia Milano, Eurolega 2020-2021 senza gloria al Pireo. L’Olympiacos le infligge la prima sconfitta stagi… - SSportNetwork : #Basket #Euroleague #Olimpia ko ad Atene: finisce 86-75 per l'#OlympiacosBC - OA_Sport : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta complicata in Grecia -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpia LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 86-75, Eurolega basket in DIRETTA: Sloukas propizia la rimonta greca, prima sconfitta stagionale per i meneghini

18.05 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, match valido per la terza giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Il programma di Olympiacos-Olimpia ...

Eurolega 2020/2021, prima sconfitta per Milano: l’Olympiacos batte l’Olimpia, il tabellino

Prima sconfitta in questa stagione di Eurolega 2020/2021 per l’Olimpia Milano, costretta a soccombere ad Atene in casa dell’Olympiacos. Al termine di un match avvincente e ricco di capovolgimenti di ...

18.05 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, match valido per la terza giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Il programma di Olympiacos-Olimpia ...Prima sconfitta in questa stagione di Eurolega 2020/2021 per l’Olimpia Milano, costretta a soccombere ad Atene in casa dell’Olympiacos. Al termine di un match avvincente e ricco di capovolgimenti di ...