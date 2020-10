Basket: Eurolega ed EuroCup vicine a rivedere la regola del 20-0 sulle partite non disputate causa problematiche da coronavirus (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La polemica generata dalle tante partite, ben sei in queste prime tre settimane, che tra Eurolega ed EuroCup non si sono disputate e hanno visto altrettanti 0-20 cadere sulle teste delle squadre forzatamente bloccate dai contagi da coronavirus, sta forse inducendo a cambiare qualcosa. Allo studio, infatti, c’è una modifica della norma per la quale a ogni impossibilità di viaggiare per via di focolai all’interno del team corrisponde uno 0-20. Attualmente, infatti, il club che, con diversi positivi al Covid-19, non riesca a mettere insieme otto giocatori per affrontare una o più partite, è considerato responsabile di questo e per tale ragione punito con la sconfitta a tavolino. Quello che si sta cercando di proporre ora è di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La polemica generata dalle tante, ben sei in queste prime tre settimane, che traednon si sonoe hanno visto altrettanti 0-20 cadereteste delle squadre forzatamente bloccate dai contagi da, sta forse inducendo a cambiare qualcosa. Allo studio, infatti, c’è una modifica della norma per la quale a ogni impossibilità di viaggiare per via di focolai all’interno del team corrisponde uno 0-20. Attualmente, infatti, il club che, con diversi positivi al Covid-19, non riesca a mettere insieme otto giocatori per affrontare una o più, è considerato responsabile di questo e per tale ragione punito con la sconfitta a tavolino. Quello che si sta cercando di proporre ora è di ...

