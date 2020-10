Basket, Eurocup 2020-2021: la Germani Brescia viene travolta dal Mornar Bar (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La trasferta della Germani Brescia in Montenegro, in casa del Mornar Bar, si è rivelata un vero e proprio disastro. I lombardi, che prima del match avevano un record di 1-1 nella seconda competizione continentale, sono stati letteralmente travolti. Il risultato finale è stato un perentorio 95-76 che sottolinea le difficoltà che la difesa Bresciana ha incontrato in questo incontro. La chiave del match è stata un primo quarto da incubo per i lombardi. Il Mornar Bar, innanzitutto, è partito con un parziale di 14-0 che ha subito tagliato le gambe ai rivali. Dopodiché, grazie a un Isaiah Whitehead tuttofare, capace di segnare canestri, imbeccare i compagni e rubare palloni in difesa, il sodalizio montenegrino ha allungato ulteriormente e ha chiuso il periodo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La trasferta dellain Montenegro, in casa delBar, si è rivelata un vero e proprio disastro. I lombardi, che prima del match avevano un record di 1-1 nella seconda competizione continentale, sono stati letteralmente travolti. Il risultato finale è stato un perentorio 95-76 che sottolinea le difficoltà che la difesana ha incontrato in questo incontro. La chiave del match è stata un primo quarto da incubo per i lombardi. IlBar, innanzitutto, è partito con un parziale di 14-0 che ha subito tagliato le gambe ai rivali. Dopodiché, grazie a un Isaiah Whitehead tuttofare, capace di segnare canestri, imbeccare i compagni e rubare palloni in difesa, il sodalizio montenegrino ha allungato ulteriormente e ha chiuso il periodo ...

