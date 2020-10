Barron Trump contagiato | il figlio 14enne del presidente Usa e di Melania è ora negativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), ilquattordicenne di Donald e, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha reso noto la first lady spiegando che il ragazzo è stato asintomatico. e ora si è negativizzato. “Fortunatamente è un teenager forte e non ha avuto alcun sintomo – ha detto la first lady – In un certo senso sono contenta che noi tre abbiamo vissuto tutto questo nello stesso momento, così abbiamo potuto prenderci cura l’uno dell’altra e passare del tempo insieme”. Ancheha spiegato di non essere più un caso attivo: “Spero di riprendere al più presto possibile le mie funzioni”. Dodici giorni dopo essere risultata positiva al Covid insieme al ...