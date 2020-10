Barack Obama in campo per l'ultimo miglio della campagna di Biden (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l’ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando che Obama limiterà la sua partecipazione a sostegno di Biden ad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato. Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A partire dalla prossima settimana laper le presidenziali americane vedrà inanche l’ex presidente. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando chelimiterà la sua partecipazione a sostegno diad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato. Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin.

HuffPostItalia : Barack Obama in campo per l'ultimo miglio della campagna di Biden - infoitsport : NBA, Barack Obama: “Sono orgoglioso di LeBron” - mariot_22 : LeBron James, i complimenti di Obama: “Leader dentro e fuori dal campo” - ZiaLulli1 : RT @acirne: #Usa2020 #Biden annuncia: nella parte finale della campagna scenderà in campo Barack #Obama -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama Barack Obama pubblica un libro di memorie: ora insegue Michelle Corriere della Sera USA elezioni presidenziali, Biden in vantaggio su Trump di 17 punti

I sondaggi danno Biden in testa di 17 punti, Barack Obama gli darà il suo sostegno. Trump e Biden lottano per conquistare voto degli anziani. I risultati dei sondaggi parlano chiaro: al momento Biden ...

Usa, Obama scende in campo per Biden

A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l'ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando ...

I sondaggi danno Biden in testa di 17 punti, Barack Obama gli darà il suo sostegno. Trump e Biden lottano per conquistare voto degli anziani. I risultati dei sondaggi parlano chiaro: al momento Biden ...A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l'ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando ...