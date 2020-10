Bank of America in difficoltà, delude il fatturato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Bank of America, mostrando una perdita del 2,28% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni contribuisce la trimestrale che ha evidenziato un giro d’affari deludente. Il terzo trimestre del 2020 si è chiuso con un utile netto in calo del 16% a 4,9 miliardi di dollari, (51 centesimi per azione), dai 5,8 miliardi, (56 centesimi) dello stesso periodo dell’anno precedente. L’EPS è tuttavia superiore ai 49 centesimi per azione attesi dal consensus. Il fatturato consolidato è stato pari a 20,33 miliardi di dollari, poco al di sotto dei 20,81 miliardi previsti. Lo scenario su base settimanale della banca commerciale Americana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muove in profondo rossoof, mostrando una perdita del 2,28% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni contribuisce la trimestrale che ha evidenziato un giro d’affarinte. Il terzo trimestre del 2020 si è chiuso con un utile netto in calo del 16% a 4,9 miliardi di dollari, (51 centesimi per azione), dai 5,8 miliardi, (56 centesimi) dello stesso periodo dell’anno precedente. L’EPS è tuttavia superiore ai 49 centesimi per azione attesi dal consensus. Ilconsolidato è stato pari a 20,33 miliardi di dollari, poco al di sotto dei 20,81 miliardi previsti. Lo scenario su base settimanale della banca commercialena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ...

