Ballando con le Stelle, spareggio annullato per un grave motivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle sono finite allo spareggio le coppie formate da Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaia e Antonio Catalano con Tove Villfor. Poco fa come un fulmine al ciel sereno è arrivata una comunicazione della produzione proprio in merito al ballottaggio. Gli autori del programma hanno fatto sapere che la maggioranza dei voti per Antonio e Tove sono arrivati da paesi situati in altri continenti e a orari precisi. Per questo motivo le votazioni sono state sospese e ci saranno degli aggiornamenti su come il pubblico potrà esprimere la sua preferenza in trasparenza. "La produzione e il gruppo autorale di Ballando con le Stelle rendono noto che, sin dall'apertura delle votazioni social ...

