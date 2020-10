Ballando con le Stelle: lo spareggio tra Costantino e Catalani è stato annullato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) spareggio annullato a Ballando con le Stelle Altra ‘grana’ a Ballando con le Stelle. La produzione dello show di Rai 1 rende noto di aver riscontrato evidenti anomalie nelle votazioni dello spareggio tra Costantino Della Gherdardesca con Sara Di Vaira e Antonio Catalani con Tove Villfor e per questa ragione è stato annullato. “Da un’attenta e rigorosa analisi di Datalytcs, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma, è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani/Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 ottobre 2020)con leAltra ‘grana’ acon le. La produzione dello show di Rai 1 rende noto di aver riscontrato evidenti anomalie nelle votazioni dellotraDella Gherdardesca con Sara Di Vaira e Antoniocon Tove Villfor e per questa ragione è. “Da un’attenta e rigorosa analisi di Datalytcs, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma, è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio/Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la ...

