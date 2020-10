Azzolina, “Chiudere la scuola? La risposta è no” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus e scuola, Lucia Azzolina: “Se per qualcuno l’idea è lasciare tutti a casa la risposta è no”. No della Azzolina alla chiusura della scuola a fronte dell’aumento dei casi di coronavirus registrato in Italia nelle ultime settimane. La discussione sul tema è iniziata in occasione del confronto sull’ultimo dpcm, quando le Regioni hanno chiesto l’attivazione della Didattica a distanza per gli studenti delle superiori. Questo per alleggerire la pressione sui mezzi di trasporto e limitare così le occasioni di possibile contagio. scuolaCoronavirus, Azzolina: “Se l’idea è chiudere la scuola la risposta è no” “Le scuole hanno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus e, Lucia: “Se per qualcuno l’idea è lasciare tutti a casa laè no”. No dellaalla chiusura dellaa fronte dell’aumento dei casi di coronavirus registrato in Italia nelle ultime settimane. La discussione sul tema è iniziata in occasione del confronto sull’ultimo dpcm, quando le Regioni hanno chiesto l’attivazione della Didattica a distanza per gli studenti delle superiori. Questo per alleggerire la pressione sui mezzi di trasporto e limitare così le occasioni di possibile contagio.Coronavirus,: “Se l’idea è chiudere lalaè no” “Le scuole hanno ...

