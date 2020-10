Avete mai visto la seconda moglie di Ligabue? Le ha dedicato ‘Tu sei lei’ [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luciano Ligabue è uno dei cantanti italiani più famosi del panorama nostrano. Le sue canzoni hanno segnato intere generazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata Luciano si è sposato la prima volta con Donatella Messori e dalla loro unione è nato il primo figlio di Luciano, Lorenzo Lenny. Il matrimonio, tuttavia, è durato solo fino al 2002, quando i due hanno divorziato. Il cantante ha poi sposato in seconde nozze Barbara Pozzo. Chi è Barbara Pozzo, la seconda moglie di Luciano Ligabue FOTO Barbara Pozzo è nota alle cronache per essere la moglie del famosissimo cantautore italiano Luciano Ligabue. Classe 1965, nasce a Biella ma si trasferisce a Milano dove lavora come fisioterapista. Per moltissimi anni si è ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lucianoè uno dei cantanti italiani più famosi del panorama nostrano. Le sue canzoni hanno segnato intere generazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata Luciano si è sposato la prima volta con Donatella Messori e dalla loro unione è nato il primo figlio di Luciano, Lorenzo Lenny. Il matrimonio, tuttavia, è durato solo fino al 2002, quando i due hanno divorziato. Il cantante ha poi sposato in seconde nozze Barbara Pozzo. Chi è Barbara Pozzo, ladi LucianoBarbara Pozzo è nota alle cronache per essere ladel famosissimo cantautore italiano Luciano. Classe 1965, nasce a Biella ma si trasferisce a Milano dove lavora come fisioterapista. Per moltissimi anni si è ...

Chi è Barbara Pozzo, la seconda moglie di Luciano Ligabue [FOTO] I due si sono sposati nel 2013 ma avevano già avuto una figlia, Linda. Per Luciano si è trattato del secondo matrimonio.

