Avete mai visto la moglie di Aldo Montano? 16 anni di differenza [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo schermidore italiano Aldo Montano è famoso per aver vinto l’oro alle olimpiadi di Atene nel 2004, ma anche per le sue relazioni e la partecipazione ad alcuni reality show. Nel 2016 ha sposato Olga Plachina ed è diventato papà. I due hanno da poco annunciato che a marzo diventeranno genitori per la seconda volta. Chi è Olga, la moglie di Aldo Montano FOTO Classe 1997 Olga Plachina è una sportiva russa, modella e moglie di Aldo Montano. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo Miss Sport e Miss Best Model nel 2015. Come atleta, nel 2004 ha conquistato la medaglia d’oro nella corsa 400 metri durante i Giochi Olimpici di Atene. I due si sono conosciuti ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo schermidore italianoè famoso per aver vinto l’oro alle olimpiadi di Atene nel 2004, ma anche per le sue relazioni e la partecipazione ad alcuni reality show. Nel 2016 ha sposato Olga Plachina ed è diventato papà. I due hanno da poco annunciato che a marzo diventeranno genitori per la seconda volta. Chi è Olga, ladiClasse 1997 Olga Plachina è una sportiva russa, modella edi. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo Miss Sport e Miss Best Model nel 2015. Come atleta, nel 2004 ha conquistato la medaglia d’oro nella corsa 400 metri durante i Giochi Olimpici di Atene. I due si sono conosciuti ...

trash_italiano : 'VOI DUE NON AVETE MAI FATTO SESSO?' AH COSI PROPRIO. #GFVIP - rubio_chef : Avete mai aspettato 3 anni per ottenere che vi restituissero la vita? Vi hanno mai rinchiusi 90 giorni senza aver c… - borghi_claudio : @MicheLoi1 Mai mettermi in bocca cose mai dette. Volevate buttarli giù? Potevate farli perdere alle regionali. Purt… - MGBasolu : RT @RicSpada: che tra i calciatori tamponati ogni mezz’ora saltino fuori positivi come funghi non vi fa sorgere il dubbio che a voi, che no… - Fabius40884986 : @Ern4Pel Premesso che almeno io spero che venga fatto e basta Dove nn mi interessa Perche non avete mai affrontato… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Uno spritz come non l’avete mai provato! Proiezioni di Borsa Totti lancia bordate a Spalletti: “cercava la rottura, la provocazione, il litigio o il pretesto”

Sono un permaloso. Come dicono a Roma, un rosicone”. “Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere. È vero, volevo. Volevo giocatori forti come Buffon, Thuram e Cannavaro perché non avevo ...

Mila Suarez: “Franceska Pepe è una scroccona”/ “Per anni ho pagato tutto io…”

Tuttavia, stando a quello che racconta la Suarez al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, pare che la Pepe non abbia mai contribuito al pagamento delle bollette non pagando neanche l’affitto.

Sono un permaloso. Come dicono a Roma, un rosicone”. “Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere. È vero, volevo. Volevo giocatori forti come Buffon, Thuram e Cannavaro perché non avevo ...Tuttavia, stando a quello che racconta la Suarez al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, pare che la Pepe non abbia mai contribuito al pagamento delle bollette non pagando neanche l’affitto.