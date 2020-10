Aumento casi e tenuta sistema ospedaliero, allarme Anaao (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 “gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad un Aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi”. Lo afferma all’agenzia Ansa Carlo Palermo, Segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani, l’Anaao-Assomed sottolineando che se si passasse dai circa 5 mila casi di contagio giornalieri agli oltre 10 mila come in Francia, “si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, perché gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un’epidemia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 “gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi ed al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad unesponenziale deicome sta accadendo in altri Paesi come la Francia allora ilavrebbe unadi non oltre 2 mesi”. Lo afferma all’agenzia Ansa Carlo Palermo, Segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani, l’-Assomed sottolineando che se si passasse dai circa 5 miladi contagio giornalieri agli oltre 10 mila come in Francia, “si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, perché gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un’epidemia ...

M5S_Europa : Il nuovo #Dpcm, in vigore da oggi, ci aiuterà ai fini del contenimento dei contagi da #Coronavirus. L’aumento dei c… - Agenzia_Dire : #COVID19, la Fondazione @GIMBE: 'Aumento casi dovuto a insufficiente tracciamento, e intanto Governo e Regioni scar… - TgLa7 : #Covid: Regione Lazio, 'oggi aumento casi per un focolaio nella sede del corriere Bartolini a Guidonia'. Unita' Cr… - interrisnews : Un #vaccino pronto in #India per inizio anno? Intanto, i casi sono in aumento in tutto il mondo, #Europa compresa..… - euronewsit : Il monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 'L'immunità di gregge si raggiunge con la vaccinazione'. Aumen… -