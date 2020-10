Atp Sardegna 2020, Fognini positivo al Covid-19: il ligure si ritira dal torneo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pessima notizia per Fabio Fognini, costretto a ritirarsi dall’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. Il ligure quest’oggi avrebbe dovuto fare il suo esordio contro Roberto Carballes Baena, nel match valido per il secondo turno, ma è stato fermato dalla positività al Covid-19. Il numero due d’Italia in realtà ha già giocato ieri al termine del match di doppio che l’ha visto affiancato a Lorenzo Musetti e contrapposto al duo Sonego/Vavassori: ovviamente questi ultimi, essendo stati a contatto col classe ’87, potrebbero essere a rischio contagio. Per quanto riguarda il torneo in sé, Carballes Baena avanza ai quarti di finale: affronterà il vincente tra Delbonis e Andujar. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pessima notizia per Fabio, costretto arsi dall’Atp 250 Forte VillageOpen. Ilquest’oggi avrebbe dovuto fare il suo esordio contro Roberto Carballes Baena, nel match valido per il secondo turno, ma è stato fermato dalla positività al-19. Il numero due d’Italia in realtà ha già giocato ieri al termine del match di doppio che l’ha visto affiancato a Lorenzo Musetti e contrapposto al duo Sonego/Vavassori: ovviamente questi ultimi, essendo stati a contatto col classe ’87, potrebbero essere a rischio contagio. Per quanto riguarda ilin sé, Carballes Baena avanza ai quarti di finale: affronterà il vincente tra Delbonis e Andujar.

ROMA (ITALPRESS) - Esordio amaro per Salvatore Caruso al "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort ...

PULA - Esordio amaro per Salvatore Caruso che è stato battuto nel primo match del Forte Village Sardegna Open, nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna.

