Atletica | Festa dell’endurance 2020 | big azzurri per il titolo tricolore

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa anomala stagione vedrà andare in scena a Modena ladell’endurance, valida come seconda prova dei campionati italiani e in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Grande attesa per la sfida sui 3000 siepi tra Osama Zoghlami, campione italiano dei 10.000, Leonardo Feletto, in grande crescita e voglioso di riprendersi la magliaconquistata due anni fa, ed il campione in carica di specialità Ahmed Abdelwahed. Nei 1500 maschili il favorito d’obbligo è Joao Bussotti, rientrato dopo il lungo stop per infortunio della passata stagione. Per quanto riguarda la marcia, sui 10km maschili torneranno in azione dopo i match internazionale di Podebrady Federico Tontodonati, Stefano Chiesa e Francesco Fortunato, oltre al campione italiano in carica Gianluca Picchiottino e Riccardo ...