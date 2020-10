Atalanta, l’attesa è finita: convocazione in vista per Ilicic (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Josip Ilicic sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Napoli-Atalanta. Insieme a lui anche Aleksej Miranchuk. Josip Ilicic sarà inserito dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini per la sfida di sabato contro il Napoli. La notizia è stata riportata da Gazzetta dello Sport segnalando come lo sloveno ieri abbia partecipato all’amichevole contro la Primavera, Alla stessa amichevole ha preso parte anche Aleksej Miranchuk, che ha recuperato dal proprio infortunio e anche lui sarà convocato per la sfida contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Josipsarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Napoli-. Insieme a lui anche Aleksej Miranchuk. Josipsarà inserito dal tecnico dell’Gian Piero Gasperini per la sfida di sabato contro il Napoli. La notizia è stata riportata da Gazzetta dello Sport segnalando come lo sloveno ieri abbia partecipato all’amichevole contro la Primavera, Alla stessa amichevole ha preso parte anche Aleksej Miranchuk, che ha recuperato dal proprio infortunio e anche lui sarà convocato per la sfida contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

In attesa del verdetto su Juve-Napoli, testa al match con l'Atalanta

