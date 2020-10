Atalanta, Gollini lavora a parte. Nulla di grave per Gosens (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continua, a Zingonia, la preparazione dell’Atalanta al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti: lavoro a parte per Gollini; Nulla di grave invece per Gosens, uscito al 57’ nella sfida tra Germania e Svizzera dopo una contusione. Domani, giovedì 15 ottobre, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continua, a Zingonia, la preparazione dell’al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti: lavoro aperdiinvece per, uscito al 57’ nella sfida tra Germania e Svizzera dopo una contusione. Domani, gioved&i; 15 ottobre, &e; in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. L'articolo ilNapolista.

