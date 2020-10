Atalanta, finisce l’attesa per Ilicic e Miranchuk: disponibili per il Napoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La clessidra finalmente ha fatto cadere l’ultimo granello di sabbia per l’attesa di Gasperini di poter avere a disposizione nuovamente Josep Ilicic e per la prima volta, il russo Miranchuk. Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambi vedono vicina la convocazione per il Napoli. Per Ilicic un ritorno dopo 4 mesi, dopo la fase depressiva post lockdown e le difficoltà psicologiche avute. Lo sloveno ora è pronto a fare quello che ha sempre fatto e a dare una mano alla “Dea”. Stesso discorso per Alexsej Miranchuk. Il giocatore preso dalla Spartak Mosca (due gol la scorsa Champions contro la Juventus ai gironi), è pronto a dare qualità sempre dietro la punta, in quel lotto di trequartisti che l’Atalanta ha a disposizione. Il russo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La clessidra finalmente ha fatto cadere l’ultimo granello di sabbia per l’attesa di Gasperini di poter avere a disposizione nuovamente Josepe per la prima volta, il russo. Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambi vedono vicina la convocazione per il. Perun ritorno dopo 4 mesi, dopo la fase depressiva post lockdown e le difficoltà psicologiche avute. Lo sloveno ora è pronto a fare quello che ha sempre fatto e a dare una mano alla “Dea”. Stesso discorso per Alexsej. Il giocatore preso dalla Spartak Mosca (due gol la scorsa Champions contro la Juventus ai gironi), è pronto a dare qualità sempre dietro la punta, in quel lotto di trequartisti che l’ha a disposizione. Il russo ...

