Asl Napoli 2: “Non è vero che gli azzurri hanno rinunciato alla trasferta prima del nostro stop” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torna a parlare Antonio D’Amore, il direttore generale dell’Asl 2 di Napoli che commenta le motivazioni della decisione del giudice sportivo che hanno affiancato il 3-0 a tavolino della Juventus sul Napoli per via della mancata presentazione degli azzurri su richiesta proprio dell’autorità sanitaria. Non è vero, come spiega l’alto dirigente, che il Napoli avrebbe deciso di disertare prima di aver ricevuto lo stop: “Tengo a precisare che tutti gli atti fatti dal dipartimento di prevenzione e dall’unità operativa complessa di epidemiologia sono atti che rispondono alla legge. Con comunicazione del venerdì sera da parte del Napoli della positività di Zielinski scattano ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torna a parlare Antonio D’Amore, il direttore generale dell’Asl 2 diche commenta le motivazioni della decisione del giudice sportivo cheaffiancato il 3-0 a tavolino della Juventus sulper via della mancata presentazione deglisu richiesta proprio dell’autorità sanitaria. Non è, come spiega l’alto dirigente, che ilavrebbe deciso di disertaredi aver ricevuto lo stop: “Tengo a precisare che tutti gli atti fatti dal dipartimento di prevenzione e dall’unità operativa complessa di epidemiologia sono atti che rispondonolegge. Con comunicazione del venerdì sera da parte deldella positività di Zielinski scattano ...

È stata ufficializzata da poche ore la notizia della sconfitta a tavolino con un punto di penalizzazione per i partenopei: è 3-0 per la Juve, per i fatti del 4 ottobre, quando gli azzurri fermati dall ...

Il giudice sportivo non ha realmente deciso, ma il campionato va già verso il baratro

un tribunale ordinario che ascolterà il ricorso del Napoli. Il giudice sportivo ha deciso che non sussistono nella decisione dell’ASL le prerogative per applicare l’articolo 55, che prevede la causa ...

È stata ufficializzata da poche ore la notizia della sconfitta a tavolino con un punto di penalizzazione per i partenopei: è 3-0 per la Juve, per i fatti del 4 ottobre, quando gli azzurri fermati dall'ASL non si presentarono a Torino per la partita contro la Juventus.